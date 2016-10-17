Тарифы на электроэнергию для населения в 2017–2019 годах предлагается индексировать на 4%

Индексация тарифов на электроэнергию для населения в период 2017-2019 гг. запланирована на уровне 4% в год, сообщил «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития России, комментируя итоговые предложения министерства, вошедшие в прогноз социально-экономического развития страны на 2017-2019 гг.

Как сообщалось, прогноз рассматривался на правительстве 13 октября, в целом был одобрен, дано два дня на его доработку.

По словам представителя министерства, Минэкономразвития отправило доработанный вариант прогноза в Минфин, который вносит итоговый вариант прогноза и бюджета в правительство.