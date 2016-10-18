Fitch: Электромобили несут «инвестиционную смерть» нефтяным компаниям

Распространение электромобилей всерьез угрожает развитию нефтяной промышленности, в первую очередь из-за эффекта оттягивания инвестиций из сектора, считают аналитики агентства Fitch. По их оценке, прогресс в области электротяги и особенно аккумулирования электроэнергии повлияет примерно на четверть из $14,7 трлн мирового корпоративного долга, пишет Financial Times. Сюда входит и традиционная генерация, отмечают эксперты.

«Если они предпочтут засунуть голову в песок и притворяться, что ничего особенного не происходит, это неизбежно приведет к большим проблемам. Топливно-энергетическому сектору нужна стратегия», – сказал FT управляющий директор Fitch Алекс Гриффитс.

Агентство отмечает, что «инвестиционная спираль смерти» – сравнительно отдаленная, но вполне реальная перспектива нефтяной отрасли. Так, в крайнем варианте прогноза – увеличение рыночной доли электромобилей в Европе до 50% за 10 лет – потребность в бензине снижается на четверть. Кроме того, отмечает Гриффитс, остается возможность «черных лебедей» – например, неясна стратегия Китая, который способен в одночасье заявить о полном сворачивании производства бензиновых автомобилей.