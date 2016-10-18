Артемьев: ФАС не откажет «Роснефти» в покупке «Башнефти»

«Роснефть» должна обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с приобретением контрольного пакета акций «Башнефти», но отказа точно не будет, так как сделка согласована правительством, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Пока, по его словам, ходатайство «Роснефти» не поступало, но компания должна будет его направить. «Но там отказать не можем, потому что правительство приняло решение», – сказал Артемьев.

10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже «Роснефти» 50,07% капитала (60,16% обыкновенных акций) «Башнефти». 12 октября сделка была закрыта – «Роснефть» заплатила Росимуществу 329,7 млрд руб.