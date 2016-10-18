Инновации в промышленности России стагнируют уже 10 лет – ВШЭ

Доля российских промышленных предприятий, разрабатывающих и внедряющих технологические инновации, целое десятилетие не превосходит отметку 9-10% от их общего числа. Это говорит о стагнации инновационной активности в стране, сказано в отчете Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Развитие инновационной деятельности в России в целом не отвечает ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа. Динамика данных последнего десятилетия свидетельствует об определенной стагнации в рассматриваемой сфере", - отмечается в исследовании.

В 2015 г. только 9,5% (около 2300) отечественных организаций промышленного производства внедряли и разрабатывали инновационные технологические решения.

По данным института, по уровню инновационной активности российская экономика в 2015 г. отставала не только от европейских стран (Германия - 61,5%, Бельгия - 52,8%, Финляндия - 50%, Франция и Австрия - 41-43%), но и от ряда государств Центральной и Восточной Европы (Болгария - 21,6%, Польша - 17,7%, Венгрия - 17,5%).

Наибольшую инновационную активность демонстрируют предприятия высокотехнологичных секторов (около 30,3%). Максимальной планки в 2015 г. достигли производители летательных и космических аппаратов и аппаратуры для радио, телевидения и связи - около 35,9% и 33,2% соответственно. В среднетехнологичных отраслях интенсивность инноваций ниже в 2-3 раза, в низкотехнологичных - в 5 раз.

К инновациям в России прежде всего расположены крупные, экономически состоятельные организации, имеющие достаточные финансовые, кадровые и интеллектуальные ресурсы. Так, в 46,3% «инновационных» предприятий работают более 500 сотрудников.