РЖД прогнозирует дефицит финансирования инвестпрограммы на 85,6 млрд рублей

ОАО «РЖД» ожидает в 2017 г. дефицита бюджетного финансирования своей инвестпрограммы на 85,6 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Общий объем инвестпрограммы сократится в следующем году на 31 млрд руб. до 389 млрд руб. Из проекта инвестпрограммы на будущий год следует, что компания намерена урезать вложения в проекты, связанные с поручениями президента и правительства, и сделать упор на собственные проекты.

Прежняя версия инвестпрограммы на 420 млрд руб. предполагала, что 278,4 млрд руб. пойдут на проекты по поручениям президента и правительства, в 2016 г. на них выделялось 211 млрд руб. (49,9% ИПР). Это модернизация БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), развитие московского транспортного узла (МТУ), строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, напоминает газета.

В проекте новой инвестпрограммы говорится, что что бюджет недодаст РЖД около 65,3 млрд руб., и, чтобы компенсировать их недостаток, компания уберет из проектов госзначения примерно 35,5 млрд руб., увеличив финансирование собственных проектов на 54,6 млрд до 196,2 млрд руб. Собственные проекты компании - обеспечение безопасности, снятие инфраструктурных ограничений, повышение транспортной доступности для населения и обновление подвижного состава.

Финансирование модернизации БАМа и Транссиба в 2017 г. снизится на 53,4 млрд руб., будут полностью убраны средства бюджета и почти 40% финансирования из средств РЖД, добавляет издание.

В 2018-2019 гг. РЖД ожидает дефицита инвестпрограммы на 28,9 млрд руб. и 72,8 млрд руб. соответственно и недостатка бюджетного финансирования госпроектов на 40,6 млрд и 45,2 млрд руб.