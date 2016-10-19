«Газпром» во вторник поставил в Европу рекордный объем за историю

«Газпром» 18 октября установил новый абсолютный суточный рекорд поставки газа в дальнее зарубежье за всю историю - 578,9 млн куб. м, сообщило управление информации ПАО «Газпром».

Для обеспечения поставки такого объема газа компании пришлось не только существенно увеличить транзит через Украину, но и начать массированный отбор газа из ПХГ в Европе.

Предыдущий рекорд экспорта пришелся на 18 декабря 2013 г. - 560,2 млн куб. м, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

«Зима еще не началась, а спрос на российский газ в дальнем зарубежье такой, как будто настали сильные морозы в Европе. Это еще одно доказательство тому, что российский газ высоко конкурентоспособен и крайне востребован на европейском рынке. Что новые газотранспортные маршруты для его надежной поставки - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - нужны зарубежным потребителям», - приводит пресс-служба комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.