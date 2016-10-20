Сечин рассчитывает на нефть по $52–55 к середине 2017 года

Цены на нефть стабилизируются к середине 2017 г. на уровне $52-55/барр., считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По мнению Сечина, стоимость нефти выше $50 «безусловно, будет стимулировать новое бурение в США, что предполагает выход дополнительных объемов и, соответственно, волатильность на рынке». «Но я думаю, что к середине 2017 г. в силу позитивной динамики по потреблению наступит стабилизация. Я думаю, что эта стабилизация наступит в районе $52-55. Спрос останется», - сказал Сечин журналистам в Вероне.

«Не забывайте, что сланцевая нефть - это прежде всего ресурс для рынка США, а основной рост будет в других регионах потребления - это Азиатско-Тихоокеанский регион. Сланцевая нефть не будет конкурировать с нами на рынке АТР», - отметил Сечин. Ранее он допускал, что Россия может в перспективе значительно увеличить производство, до 200 млн т дополнительной годовой добычи, если это будет нужно рынку «и сложатся соответствующие технологические и экономические предпосылки».