Сечин дал прогноз по котировкам нефти на ближайшие полтора года

Цена на нефть в ближайшие полтора года может превысить $55 за баррель, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Как передает ТАСС, он сказал это на Евразийском форуме. По его оценке, за это время должен завершиться период избытка предложения на рынке нефти и должна начаться нормализация ситуации с коммерческими запасами нефти и нефтепродуктов. «В этот период общий уровень добычи нефти в США, по-видимому, останется ниже максимумов 2015 г. Цена на нефть превысит $55 за баррель. Сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, прежде всего развиваемых мейджорами, так как экономика этих проектов требует более стабильных и более высоких цен», – сказал Сечин.

Россия сможет в перспективе значительно увеличить производство, до 200 млн т дополнительной годовой добычи, допускает руководитель «Роснефти», если это будет нужно рынку «и сложатся соответствующие технологические и экономические предпосылки».