Белоруссия обещает сегодня перечислить недоплаченные за российский газ деньги

Белоруссия сегодня перечислит недоплаченные за российский газ средства, заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

«Сегодня перечисляем», - сказал он.

Минск с начала года пытался установить цену на российский газ не в $132, а $73 за 1 тыс. куб. м. По словам Потупчика, сумма недоплаты Белоруссии за поставленный Россией газ составляет $281 млн. В III квартале российская сторона сократила поставки нефти с с 5,3 млн до 3,5 млн т из-за наличия задолженности. 10 октября Александр Лукашенко заявил о том, что нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией урегулирован. 11 октября появилась информация о договоренности сторон о цене на топливо по старым тарифам до 1 июля 2019 г.