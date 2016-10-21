Сечин: Россия не будет статистом в ценовой войне на рынке нефти

Россия не останется в стороне от ценовой войны на рынке нефти, приводит итальянская Corriere della Sera слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. «В чем смысл нынешней ценовой войны? Думаю, в первую очередь, это конкуренция за долю на рынках. И Россия не собирается в данном случае играть роль статиста», - сказал Сечин.

Он отметил, что никогда ранее выбор дальнейшей стратегии не был для ключевых игроков мирового рынка энергоресурсов столь простым - это сокращение инвестиций. «Производители, продавцы и покупатели уже два года ведут дискуссию в попытке найти спасительные механизмы и вернуться к регулируемому, стабильному рынку. Пока, к сожалению, усилия их бесплодны. Однако это вовсе не значит, что период низких цен на нефть затянется. Я не раз уже говорил о том, что восстановление цен неизбежно, поскольку сокращение капиталовложений приводит к дефициту предложения, который быстро компенсировать невозможно», - считает руководитель «Роснефти».

Сечин считает, что именно «глобальные интегральные цепочки являются на данном этапе лучшим способом выстоять в конкурентной борьбе». Например, «Роснефть» создала альянсы с индийскими компаниями, привлекая их к освоению перспективных нефтегазовых провинций России.

Также российская компания вошла в капитал ведущего НПЗ Индии, расположенного в городе Вадинар. "Благодаря активному присутствию на рынке Венесуэлы "Роснефть" сумеет получить существенную синергию от переработки тяжелого сырья из Латинской Америки на мощностях индийского завода. Кроме того, современный НПЗ с комплексной инфраструктурой позволит создать в Вадинаре энергетический хаб, обеспечивающий нефтепродуктами рынки Юго-Восточной Азии и Индийского океана", - поясняет он.

Сечин отметил, что «Роснефть» быстро увеличивает свою долю мирового рынка нефти. За 10 лет (с 2005 по 2015 г.) доля «Роснефти» на рынке нефти (плюс конденсат) по статистике МЭА выросла с 1,9 до 4,9%, а после приобретения «Башнефти» - до 5,4%.