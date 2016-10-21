«Транснефть» предупредила о появлении ее двойника в Великобритании

В публичном реестре компаний Великобритании зарегистрирована фирма JSC TRANSNEFT LTD. (номер регистрации 10258021 от 30 июня 2016 г.), сообщили в компании « Транснефть». В качестве учредителей британской структуры указаны действующие руководители российской компании.

«Компания JSC TRANSNEFT LTD., зарегистрированная в Англии и Уэльсе по адресу Crown House 72 Hammersmith Rd Hammersmith London W14 8th, не имеет отношения к ПАО "Транснефть" и его дочерним организациям. Руководство ПАО "Транснефть" не представлено в структуре управления JSC TRANSNEFT LTD.», – говорится в сообщении российской компании.

В «Транснефти» предположили, что неизвестные лица зарегистрировали JSC TRANSNEFT LTD. в публичном реестре компаний Великобритании с целью осуществления мошеннических действий и дискредитации российской компании.

Ранее газета РБК сообщила, что в публичном реестре компаний Великобритании есть фирмы, не отличимые по внешним признакам от «дочек» «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла» и других компаний. Издание утверждает, что в реестре есть как минимум семь таких компаний.