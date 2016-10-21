РЖД ожидают реального роста доходов от индексации грузовых тарифов в 2016 году не выше 3%

Реальный рост доходов ОАО «Российские железные дороги» от индексации грузовых тарифов в 2016 г. будет не выше 3% при базовом увеличении на 9%, полагают в компании.

«При возможности индексировать на 9% в принципе и джентльменской договоренности с Федеральной антимонопольной службой России, что больше 7,5% мы делать не будем, доходная ставка возросла на 3%», - заявил на брифинге в пятницу старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.

«Я больше чем уверен, что в 2017 г. будет точно такая же история: что с теми решениями, которые будут приняты по тарифам, все равно до уровня (установленной индексации) мы не доберем. Все равно нагрузка на грузоотправителей будет меньше. Меньше 4%, конечно, не будет, но если будет принято какое-то решение выше 4%, будет ниже этого принятого решения», - добавил топ-менеджер.

Сейчас представители министерства экономического развития России ориентируют РЖД на базовую индексацию грузовых тарифов в России на 4% и без субсидий.