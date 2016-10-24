«Газпром» и Еврокомиссия могут на этой неделе договориться об урегулировании антимонопольного дела

Еврокомиссия (ЕК) и «Газпром» близки к договоренности, которая позволит урегулировать претензии европейских антимонопольных регуляторов к российской компании. Расследование в отношении «Газпрома» продолжается пять лет, его подозревают в использовании доминирующего положения и в завышении цен на газ в восьми странах – Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии и Эстонии. Как пишет FT, на этой неделе комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер и зампред правления «Газпрома» Александр Медведев должны встретиться и либо согласовать условия соглашения об урегулировании спора, либо дать сигнал, что договоренность скоро будет достигнута. Предполагается, что «Газпром» даст юридически обязывающие обещания изменить правила своей работы в Европе, а именно откажется от долгосрочных контрактов с покупателями газа, в которых цена на газ будет привязываться к нефтяным ценам. В обмен на эти обещания ЕК откажется от многомиллиардного штрафа. Если стороны утвердят условия соглашения, оно должно будет пройти возможную проверку рынком, после этого ЕК примет окончательное решение.

FT отмечает, что, если российская компания избежит штрафа, это может рассердить страны Восточной Европы. Польша и Литва особенно твердо стоят на позиции, что Россия использует газ как стратегическое оружие и что Брюссель не пытается с этим бороться и решать проблему несправедливо назначенных цен. Также ситуацию серьезно усложняют политический фактор и ухудшение отношений России и ЕС из-за Сирии и Украины, добавляет газета. Предстоящую на этой неделе встречу один из источников газеты назвал возможным «началом конца». Однако еще один источник предупредил, что политическое вмешательство в переговоры, в том числе со стороны Кремля, может «потопить» дискуссию.

10 дней назад The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что «Газпром» и ЕК хотят к концу октября договориться об условиях соглашения для разрешения претензий антимонопольных органов в ограничении конкуренции. Окончательные условия соглашения планируется выработать на встрече в конце октября с участием представителей «Газпрома», российского правительства и Еврокомиссии, говорит один из источников WSJ.

По правилам ЕС штраф за нарушение налогового законодательства теоретически мог бы составить 10% годовой выручки. В 2015 г. она составила 6,07 трлн руб. ($100,2 млрд). Предварительное расследование ЕК начала в сентябре 2011 г., а через год, в августе 2012 г., ему был придан статус официального. Претензии «Газпрому» предъявлялись по трем пунктам: он якобы препятствовал свободному потоку газа через территорию государств-членов, не давая им разрешения на его реэкспорт, мог препятствовать диверсификации поставок и устанавливал несправедливые цены для покупателей, привязывая цену на газ к цене нефти.

Официальное уведомление о претензиях ЕК направила российской компании в апреле 2015 г. «Газпром» всегда отвергал претензии ЕК, но после предъявления официальных обвинений в 2015 г. активно начал переговоры об урегулировании.