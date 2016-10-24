Mitsui планирует вложить в акции российской «Р-фарм» около $100 млн – Nikkei

Японская торговая компания Mitsui прорабатывает возможность капиталовложений в российскую фармацевтическую компанию «Р-фарм», сообщает «Прайм» со ссылкой на газету Nikkei. По ее информации, Mitsui планирует определиться с инвестициями к марту 2017 г., при этом компания учитывает рост российского фармацевтического рынка. Она может потратить до 10 млрд иен ($96,3 млн) для покупки немногим более 10% акций «Р-фарм».

Nikkei отмечает расширение деятельности Mitsui в медицинской сфере. В июле компания решила купить группу компаний Columbia Asia, которая работает в странах Азии и Африки. Издание также напоминает, что в России Mitsui вместе с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) намерена вложить 34 млрд иен (около $327 млн) в ПАО «Русгидро».