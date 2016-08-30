Mitsui может подписать соглашение о покупке 5% акций «Русгидро» – СМИ

Японская компания Mitsui в ходе Восточного экономического форума может подписать соглашение о покупке приблизительно 5% казначейских акций «Русгидро». Сумма сделки может составить около 21,7 млрд руб., пишет Nikkei со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такая сделка для России будет необычным шагом, так как иностранные инвестиции в российские компании, включенные в список стратегических предприятий, допускаются редко. В сделке может принять участие японский банк JBIC.

Помимо этого японские власти готовы предложить России помощь в развитии 12 особых экономических зон на Дальнем Востоке.