S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров почти на треть за 9 месяцев

Авиакомпании группы S7 Airlines - «Сибирь» и «Глобус» - в сентябре увеличили пассажиропоток на 27,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 1,35 млн человек, сообщает пресс-служба группы.

В частности, в сентябре пассажиропоток на внутренних маршрутах увеличился на 29,9%, до 967 100 пассажиров, на международных - вырос на 21,2%, до 379 700 человек.

С начала года S7 Airlines перевезла более 10 млн пассажиров.

"По итогам девяти месяцев количество пассажиров, которые воспользовались рейсами S7 Airlines, выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем, что рост сохранится в ближайшие месяцы ", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора группы Игоря Веретенникова.

В группу S7 входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", работающие под брендом S7 Airlines, а также ряд вспомогательных структур. Оба перевозчика выполняют регулярные рейсы по России, в страны СНГ, Европу и Азию.

По итогам I полугодия 2016 г. «Сибирь» заняла второе место по пассажирским авиаперевозкам в России, «Глобус» - седьмое место. Группа принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.