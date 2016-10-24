Бюджетный дефицит стран еврозоны упал до минимума за восемь лет

Бюджетный дефицит 19 государств еврозоны во II квартале 2016 г. снизился до минимума за восемь лет - 1,5% ВВП по сравнению с 2,1% ВВП за тот же период прошлого года и 1,6% ВВП в I квартале, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Резкое сокращение дефицита с апреля - июня 2015 г. может быть еще одним подтверждением постепенного восстановления европейской экономики.

Долговая нагрузка в еврозоне также снижается - до 91,2% ВВП во II квартале с 92,1% годом ранее. Наиболее значительно выросло отношение госдолга к объему экономики в Греции, Латвии, Португалии.

Общеевропейское законодательство требует, чтобы дефицит бюджета был меньше 3% ВВП, а госдолг не превышал 60% ВВП.