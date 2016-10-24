Котировки «Разгуляя» росли на 14% на ожиданиях об урегулировании конфликта с кредитором

Акции «Разгуляя» в понедельник дорожали на 14% на ожиданиях инвесторов об урегулировании конфликта с основным кредитором - группой компаний «Русагро», сообщает «Прайм». К 14.50 мск акции компании торговались на 7,16% выше уровня закрытия пятницы и стоили 9,28 руб. за бумагу.

В сентябре представители крупных российских агрохолдингов - ООО «Группа компаний "Русагро"» и ПАО «Группа "Разгуляй" » заявили в арбитражном суде Москвы, что ведут переговоры о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве «Разгуляя». Суд отложил заседание на 28 октября.