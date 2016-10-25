Песков не комментирует сообщения об аренде Ропшинской усадьбы «Роснефтью»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать обращение главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и министра культуры Владимира Мединского с просьбой передать в долгосрочную аренду «Роснефти» дворцово-парковый ансамбль «Ропша», сославшись на служебный характер переписки.

«Мы традиционно не комментируем служебную переписку. Не будем делать это и на этот раз. Речь идет о рабочей переписке. Мы никогда ничего не говорим про это», – сказал Песков.

Как стало известно «Ведомостям», Сечин и Мединский в середине сентября попросили президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша». «Ведомостям» удалось ознакомиться с содержанием письма. Сейчас «Ропша» находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание уникального объекта, пишут Сечин и Мединский. Предварительно Минкультуры и «Роснефть» договорились о возможности воссоздания дворцово-паркового ансамбля «с его приспособлением для современного использования за счет средств компании». Предполагается, что в аренду будут переданы земельный участок и строения, говорится в письме.