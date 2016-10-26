ЕС расширит доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL

К 31 октября ЕС может принять решение о снятии ограничений на доступ «Газпрома» к газопроводу Opal, продолжению Северного потока, который идет от балтийского берега до германо-чешской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На сегодня в Брюсселе намечена встреча зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, замглавы российского Минэнерго Анатолия Яновского и еврокомиссара по конкуренции Маргарет Вестагер. «(Эта) встреча является ключевой, она может изменить всю игру», - приводит агентство слова своего собеседника.

Источники The Wall Street Journal рассказали, что сделка получила принципиальное политическое одобрение, но еще должна быть оформлена юридически. Сейчас речь идет о том, что «Газпром» не только сохранит исключительное право на использование 50% мощности Opal, как было и до сих пор, но и получит возможность участвовать в аукционе на заполнение еще 30-40% мощностей. Единственное условие - 10-20% трубопровода должны быть доступны другим поставщикам.

«Это небольшая уступка русским, но не подарок на Рождество», - цитирует WSJ одного из своих собеседников. До сих пор Opal мощностью 36 млрд куб. м. из-за европейских ограничений загружен лишь наполовину.