«Газпром» поставил исторический рекорд

Зима еще не началась, а спрос на российский газ в дальнем зарубежье такой, как будто настали сильные морозы в Европе», – сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Во вторник концерн установил новый абсолютный суточный рекорд поставки газа в дальнее зарубежье за всю историю – 578,9 млн куб. м, сообщила компания. «Это еще одно доказательство тому, что российский газ высоко конкурентоспособен и крайне востребован на европейском рынке. Что новые газотранспортные маршруты для его надежной поставки – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» нужны зарубежным потребителям», – полагает Миллер.

Востребованным российский газ остается, в частности, благодаря цене. Минимальные цены на российский газ были летом – $150–155 за 1000 куб. м, сейчас – около $165 за 1000 куб. м, знает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Но даже прибавив в цене, российское топливо остается дешевле газа на спотовых площадках. Внезапное похолодание в Европе, снижение поставок СПГ и увеличение потребления газовой генерацией поддержали рост цен на хабах в октябре, отмечают аналитики Interfax Global Gas Analytics (GGA). С начала октября цена на NBP с поставкой на следующий день выросла на 31%, впервые в этом году превысив уровни 2015 г. за аналогичный период, указывает GGA.

За первые две недели октября «Газпром» увеличит поставки газа в дальнее зарубежье на 9,6%, или 11,8 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. «За девять с половиной месяцев 2016 г. мы уже обеспечили рост поставок газа в дальнее зарубежье, равный росту за весь 2015 год», – сказал Миллер. С начала года рост поставок в Германию достиг 7%, Францию – 21,1%, Австрию – 24,8%, Грецию – 53,7%, Голландию – 92,5%, Данию – 148,6%, сообщал концерн.

С середины по конец октября, как правило, заканчивается подготовка к зиме – останавливается закачка газа в подземные газовые хранилища, напоминает старший аналитик Vygon Consulting Мария Белова. «Возможно, кто-то пытается успеть на уходящий поезд и увеличивает заявки, – предполагает она. – Дальше газ может подорожать из-за холодов и растущих цен на нефть». В Европе падает собственная добыча, а спрос в этом году вырастет на 2–3% по сравнению с 2015 г., прогнозирует Гривач. Алжир и Норвегия тоже увеличили поставки, а Голландия ограничила добычу на Гронингене, добавляет он.

Interfax GGA ожидает, что в октябре экспорт российского газа в Европу достигнет 16,6 млрд куб. м и превысит прошлогодний уровень на 14%, а за 10 месяцев Европа получит около 143 млрд куб. м российского газа. Потребление газа в Европе во втором полугодии 2016 г. может превысить показатели прошлого года. Поддерживает спрос растущая энергетика Великобритании и Германии, а также газовая генерация во Франции, которая частично замещает снижение производства на нескольких АЭС. Украина вряд ли возобновит импорт российского газа этой зимой, считают аналитики GGA. Это значит, что страна будет полностью зависеть от реверса из Центральной и Восточной Европы.

Предыдущий рекорд экспорта пришелся на 8 декабря 2013 г. – 560,2 млн куб. м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. «Газпром» может ставить и новые рекорды – существующая транспортная инфраструктура это позволяет. «Украинский транзит используется не больше чем наполовину – из возможных 120 млрд куб. м в год «Газпром» прокачивает около 60 млрд куб. м, не полностью заполнен трубопровод «Северный поток», – указывает Белова. Евросоюз может разрешить увеличить прокачку и по газопроводу OPAL, доступ «Газпрома» к которому ограничен, прецеденты уже были, заключает Белова.