Украина может вернуться к импорту газа из России в случае холодной зимы

Компания «Нафтогаз Украины» не исключает, что может столкнуться с нехваткой природного газа в текущем отопительном сезоне в случае продолжительных низких температур. В этой связи для покрытия дефицита она может вернуться к импорту топлива из России. Об этом в четверг, 20 октября, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«У нас в принципе есть контракт с "Газпромом", но там есть конкретные риски, что мы заплатим, а они засчитают это как "бери или плати" (условие по оплате газа Киевом по действующему контракту) или Донбасс (поставки российского газа в не подконтрольные Киеву территории Донбасса)», – отметил Витренко.

Представитель «Нафтогаза» добавил, что в новый отопительный сезон Украина вошла с запасами топлива в подземных хранилищах в размере 14,5 млрд куб. м и этого пока достаточно. «Даже 14,5 млрд приводит к тому, что на окончание отопительного сезона у нас будет в хранилищах 7–8 млрд, это на 3 млрд больше, чем надо», – сказал он.

Киев прекратил импорт газа из России в ноябре 2015 г.