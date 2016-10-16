«Газпром» помирится с Европой

«Газпром» и Европейская комиссия (ЕК) намерены к концу октября договориться об условиях соглашения для разрешения претензий антимонопольных органов в ограничении конкуренции, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По утверждению ЕК, это происходило в восьми восточноевропейских странах, где «Газпром» является доминирующим поставщиком, – Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии и Эстонии.

Окончательные условия соглашения планируется выработать на встрече в конце октября с участием представителей «Газпрома», российского правительства и ЕК, говорит один из источников WSJ. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, соглашение позволит газовой компании избежать штрафов в обмен на изменение некоторых принципов ее деятельности; это прежде всего касается привязки цен на газ к ценам на нефть. «Газпром» может согласиться на то, чтобы разорвать эту связь. Хотя нефть сильно подешевела, что ударило по выручке компании, в будущем цены могут вырасти и увеличить расходы покупателей.

По правилам ЕС штраф за нарушение налогового законодательства теоретически мог бы составить 10% годовой выручки. В 2015 г. она составила 6,07 трлн руб. ($100,2 млрд); в 2013 г. она превышала $150 млрд. Потенциальный штраф в 10% от выручки касается не всех доходов «Газпрома», а только выручки в перечисленных восьми странах, уточняет портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Договоренность может и не быть достигнута, итоговые детали соглашения пока не одобрены, предупреждают источники WSJ. Расследование началось в 2011 г., год назад стороны начали обсуждать возможность компромисса. Отвязывать газовые цены от нефтяных «Газпром» долго не хотел, хотя ЕК призывала его перейти на новые принципы, устанавливая цены на открытом рынке. Сейчас компания от изменения привязки ничего не потеряет. Но как ориентир подвижные спотовые цены не очень хороши, считает Вахрамеев. Сейчас цены на российский газ и так низки, изменение привязки повлияет на них незначительно, полагает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в будущем при восстановлении цен на нефть это может «Газпрому» повредить. Для европейских потребителей будет выгодно, если цены на газ не будут расти вслед за нефтью. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Получить комментарии ЕК не удалось.