Россия и Болгария договорились о выплате долга за АЭС «Белене»

«Атомстройэкспорт» и болгарская NEK подписали соглашения о выплате страной долга за АЭС «Белене», сообщила госкорпорация «Росатом». «Атомстройэкспорт» может отказаться от претензий по процентам к основной сумме долга, если Болгария выплатит ее до 15 декабря, следует из сообщения.

Соглашение о строительстве АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт было подписано еще в 2006 г., но строительство электростанции так и не началось, контракт не был заключен. В 2012 г. Болгария отказалась от проекта. Однако «дочка» «Росатома» «Атомстройэкспорт» уже успела изготовить первый комплект оборудования для АЭС «Белене», был собран реактор. После этого «Росатом» предъявил заказчику строительства – болгарской NEK – иск на 1 млрд евро.

В июне 2016 г. премьер-министр Болгарии Бойко Борисов давал понять, что Болгария может возобновить проект. Но Еврокомиссия сразу заявила, что в таком случае Болгарии нужно будет уведомить ее о своих намерениях. В том же месяце Арбитражный суд Женевы удовлетворил иск российской стороны, определив компенсацию в размере 620 млн евро и неустойку в 167 000 евро ежедневно до полного погашения долга.