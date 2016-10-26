В России снова возбуждено дело против IKEA о неуплате налогов

В России снова возбуждено уголовное дело об уклонении IKEA от уплаты налогов на прибыль в размере свыше 32 млрд руб., следует из материалов, попавших в распоряжение «РИА Новости».

«Заместитель руководителя следственного отдела по г. Химки ГСУ СК РФ по Московской области постановил возбудить уголовное дело по факту уклонения АО "ИКЕА Айнрихтунгс Гмбх" (резидентство — Германия) от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК)», - говорится в постановлении. В нем уточняется, что дело возбуждено по факту уклонения в отношении неустановленных лиц.

Речь идет о сделке 2011 г., когда «ИКЕА Айнрихтунгс Гмбх» заключила и исполнила договор купли-продажи доли в уставном капитале российского ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» в размере свыше 99,9% стоимостью 84 млн евро, что в российском эквиваленте составляло более 35 млрд руб. Однако специалисты сочли, что рыночная стоимость доли составляла более 162 млрд руб., что в 4,7 раза выше цены сделки, считает следствие. В итоге в бюджет России не был уплачен налог на прибыль в размере 32,3 млрд руб., считает следствие.

Следствие указало, что по соглашению между Россией и Германией «Об избежании двойного налогообложения» АО «ИКЕА Айнрихтунгс» должно было открыть в России постоянное представительство, однако не сделало этого.

На минувшей неделе это дело «завернула» прокуратура, писал «Коммерсантъ». Исполняющая обязанности зампрокурора Химок Дарья Настас посчитала его незаконным и необоснованным, поскольку действия продавца не нарушают российско-немецкого соглашения о двойном налогообложении, заключенного в 1996 г. Постановление СКР о возбуждении дела было отменено.