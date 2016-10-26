Зерновой союз не согласен с прогнозами о дефиците зерна для хлебопекарной муки

В России нет дефицита зерна для производства хлебопекарной муки, заявил руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Как передает «Интерфакс», так он прокомментировал мнение ряда экспертов о том, что в этом году мукомолам может не хватить качественного зерна для производства хлебопекарной муки. В конце сентября такое мнение высказывал, например, президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.

Злочевский признал, что в этом году качество зерна будет ниже, чем в прошлом, но добавил, что снижение доли продовольственного зерна в большом валовом сборе является естественным. Имеющихся в стране зерновых ресурсов, несмотря на снижение качества, более чем достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в зерне, считает он. По его прогнозу, в стране урожай в этом году составит 72,5 млн т пшеницы. Из нее 18 млн т составит продовольственная пшеница 3-го класса, более 32 млн т - продовольственная пшеница 4-го класса и 22-23 млн т - фуражная пшеница (5-й класс).

«Весь внутренний спрос со стороны мукомолов упирается в 18 млн т зерна, это то зерно, которое идет на производство 16 млн т муки для выпечки хлеба, - сказал он. - Но при этом никогда мукомолы не смалывают только пшеницу 3-го класса. Это происходит по объективным причинам, которые особенно усилились в текущем сезоне из-за того, что градации по качеству зерна сильно разбежались и из-за этого сильно разбежались цены».

Сейчас цена высококачественного зерна на 3000 руб. за тонну выше, чем обычного, напомнил руководитель Зернового союза. «Такой разбег в цене нетрадиционен, и он обеспечивает спрос мукомолов на пшеницу 4-го класса», - заявил он, добавив, что именно на эту пшеницу в первую очередь и ориентируются мукомолы при формировании помольных партий зерна. По его оценке, максимальный спрос на пшеницу 3-го класса составит 8 млн т.