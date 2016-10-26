Если потенциальный инвестор купит акции «Роснефти», buyback не будет – Шувалов

Если потенциальный инвестор купит акции «Роснефти», то выкупа компанией собственных акций не будет. С таким заявлением выступил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Как он уточнил, идея выкупа собственных акций «Роснефтью» может быть принята только в том случае, если правительство не реализует до конца 2016 г. пакет акций потенциальным инвесторам.

«Если потенциальные инвесторы приобретут этот пакет (19,5% - "Ведомости"), то никакого buyback не будет», - сказал Шувалов.