«Лукойл» разместит 10-летние евробонды на $1 млрд

НК «Лукойл» размещает 10-летние евробонды на $1 млрд под 4,75%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%, затем он был снижен до уровня около 4,875%. По предварительным данным, спрос на долговые бумаги компании превысил $3,5 млрд.

Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan, эмитентом является LUKOIL International Finance B.V.

Последний раз на международный долговой рынок «Лукойл» выходил в апреле 2013 г., разместив после перерыва почти в три года евробонды на $3 млрд. «Лукойл» продал два транша бумаг по $1,5 млрд: 5-летние под 3,416% и 10-летние под 4,563%.