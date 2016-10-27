Турция потеряла $15 млрд из-за падения туристического потока

Резкое уменьшение числа туристов в Турции за последние два года привело к потере $15 млрд доходов от туризма, сообщает в своем исследовании Turizmdatabank.

Так, за два кризисных года Турция потеряла от 9 млн до 9,5 млн иностранных туристов. Потеря возможных доходов от их приезда составила до $10 млрд.

Кроме того, снизились средние траты туристов-иностранцев, которые посещают страну. Их расходы упали примерно на 15-25% и составляют $700-800. Это привело к потере еще $5 млрд доходов от туризма, сообщается в исследовании.

Ранее президент торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщал, что из-за разрыва туристических отношений с Россией Турция потеряла порядка $3 млрд.