Шувалов назвал условие обратного выкупа «Роснефти»

Правительство готовит директиву «Роснефтегазу» по продаже 19,5% акций «Роснефти». С таким заявлением выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, покупка акций нефтяной компанией может быть исключительно промежуточной стадией перед реальной приватизацией.

По его словам, в подготовке продажи участвует финансовый консультант. Акции планируется продать реальным инвесторам. «Приобретение акций "Роснефтью" рассматривается только как временная мера в случае невозможности получить денежные средства в бюджет до конца 2016 г.», - уточнил он.

«В таком случае продажа этих акций произойдёт самой "Роснефтью" инвесторам-покупателям», - добавил Шувалов. Он также сказал, что правительство, принимая решение по приватизации, «руководствуется интересами бюджета 2016 г.».