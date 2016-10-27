ExxonMobil обнаружила крупное месторождение нефти на шельфе в Нигерии

Американская компания ExxonMobil объявила в четверг об открытии крупного месторождения нефти на шельфе Нигерии. По ее данным, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 0,5-1 млрд баррелей.

«Мы воодушевлены результатами и будем работать с нашими партнерами и властями над планами по дальнейшему развитию», - заявил президент ExxonMobil Exploration Company Стефен Гринли.

ExxonMobil - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире, основными акционерами которой являются инвестиционные фонды, институциональные и частные инвесторы. Доказанные запасы компании - 22,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.