Акции «Разгуляя» упали на 20% на новостях по делу о банкротстве

Обыкновенные акции группы «Разгуляй» утром в пятницу дешевели более чем на 20% на новостях о том, что компания не смогла заключить мировое соглашение с «Русагро» по делу о банкротстве.

Минимальная отметка, до которой падала цена на акции «Разгуляя» на Московской бирже, – 6,98 руб. К 11.11 мск стоимость обыкновенных акций составляла 7,39 (-18,7%).

«Русагро» настаивает на банкротстве «Разгуляя». Представитель должника заявил в суде, что договориться с главным кредитором пока не удается.