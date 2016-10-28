Турция попросила «Газпром» увеличить поставки

Турция обратилась в «Газпром» с просьбой увеличить поставки газа из России из-за прекращения поставок иранского газа. «Заявка на 28 октября выросла на 9,3% до 82,1 млн куб. м газа в сутки. "Газпром", как и ранее в подобных случаях, выполнит заявку и поставит дополнительный объем газа в Турцию», - отмечается в сообщении российской компании.

На газопроводе из Ирана в Турцию на турецкой территории вечером 28 октября произошел взрыв, и поставки по нему были прерваны, сообщали иранские СМИ. Турецкие источники обвинили во взрыве отряды Рабочей партии Курдистана.

Турция - второй после Германии зарубежный рынок для «Газпрома». В 2015 г. «Газпром» экспортировал в эту страну 27 млрд куб. м газа, в текущем году планируется поставить 24,5 млрд куб. м. Ранее замглавы «Газпрома» Александр Медведев сообщал, что прогноз поставок в Турцию на 2017 г. - 25,1 млрд куб. м, что на 2,4% выше уровня плана текущего года.