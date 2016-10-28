Суд признал банкротом группу Е4

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Группа Е4», сообщает «Интерфакс». В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода. На заседании суда временный управляющий Е4 сообщил, что собрание кредиторов 20 октября приняло решение обратиться в суд с ходатайством о банкротстве.

Группа Е4 – инжиниринговая компания полного цикла, основанная Михаилом Абызовым. Ее основные проекты – строительство «под ключ» энергоблоков в рамках программы ДПМ (договоров о предоставлении мощности). Компания также работала над проектами в атомной сфере.