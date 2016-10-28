ФАС разрешила структуре Керимова купить аэропорт Махачкалы

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Грандеко» купить 99,9998% акций АО «Международный аэропорт Махачкала». Об этом говорится в материалах ведомства.

По информации системы СПАРК, «Грандеко» принадлежит Саиду и Сулейману Керимовым.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-сентябре 2016 г. оценивался на уровне 636 000 человек, показав рост к аналогичному периоду 2015 г. на 28%. Пропускная способность воздушной гавани на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров.

Каждый день из Махачкалы в Москву вылетают 8-10 самолетов, четыре раза в неделю совершаются рейсы в Санкт- Петербург.