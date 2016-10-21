Пассажиропоток в московских аэропортах за 9 месяцев снизился на 5,4%

Пассажиропоток в аэропортах Москвы в январе-сентябре текущего года снизился на 5,4% и составил 57,9 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., передает ТАСС со ссылкой на материалы Росавиации.

Пассажиропоток российских и зарубежных авиакомпаний на международных рейсах в отчетном периоде сократился на 14,9% и оценивается на уровне 25,8 млн пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах, наоборот, вырос на 3,9% до 32,1 млн пассажиров.

Среди московских аэропортов в отчетном периоде пассажиропоток увеличился только в аэропорту «Шереметьево» - на 5,9% до 25,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В «Домодедове» пассажиропоток снизился на 8,7% до 22,2 млн человек, во «Внукове» - на 19,9% до 10,4 млн пассажиров.