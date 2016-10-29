На пост президента «Русснефти» будет выдвинут Евгений Толочек

Совет директоров «Русснефти» 7 ноября выдвинет кандидатуру старшего вице-президента по добыче Евгения Толочка на пост президента компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее Толочек занимал различные должности в других структурах Михаила Гуцериева: пост заместителя гендиректора по производству ОАО «Самараинвестнефть», гендиректора ОАО «Самараинвестнефть», замгендиректора по производству ОАО НК «Нефтиса». В июне 2015 г. он был назначен вице-президентом по добыче и геологии «Русснефти».

Ранее стало известно, что на заседании 7 ноября совет директоров досрочно прекратит полномочия действующего президента компании Олега Гордеева и подпишет трудовой договор с новым.