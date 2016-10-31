Из-за закона о торговле ритейлеры начали отказываться от Кодекса добросовестных практик - «Коммерсантъ»

Ритейлеры начали уведомлять производителей о временном отказе от Кодекса добросовестных практик (КДП), который с 2012 г. на добровольной основе регулирует отношения торговцев и поставщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех крупных производителей продовольствия. Они получили проекты новых договоров о поставках, в которых появились пункты о том, что что нормы КДП не распространяются на отношения в рамках договора.

Такие документы приходят от X5 Retail Group, «О'кей» и Billa, говорят трое из четырех источников газеты. В пресс-службах Х5 и «О'кей» это подтвердили.

Отказ от следования КДП издание связывает с вступлением в силу поправок в закон о торговле, которые, в частности, ограничили 5 процентами ретробонусы. Перед вступлением поправок в силу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших продовольственных ритейлеров) в одностороннем порядке приостановила действие отдельных норм КДП, которые регулируют приемку товара, обмен документами, согласование мероприятий по продвижению продукции и отчетность по ним.

Х5 исключила условие о действии КДП из текста договора временно, поддержав позицию АКОРТ, сказал представитель ритейлера. По его словам, компания поддерживает этот кодекс и считает важным развитие саморегулирования, и вернет условие в текст договора, как только КДП будет уточнен с учетом изменившегося закона. То же пообещали и в «О'кей».

Корректировка кодекса возможна только после официальных разъяснений и методических указаний Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга, объяснил секретарь комиссии по применению КДП Михаил Бурмистров. По его словам, на внесение изменений и уточнений в кодекс потребуется около трех месяцев.