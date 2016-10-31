Россельхознадзор нашел следы АЧС в колбасах Лыткаринского завода

Россельхознадзор выявил генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продукции подмосковного Лыткаринского мясоперерабатывающего завода. Как говорится в пресс-релизе ведомства, его нашли в вареных колбасах «Филейная», «Южная» и «Особая со шпиком». Анализ делали в подведомственном Россельхознадзору Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ ВГНКИ). Продукция изъята из оборота, ведется расследование, сообщает ведомство.

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод – один из крупнейших производителей мясной и мясорастительной консервации в Подмосковье, напоминает ТАСС. С начала 2000 г. предприятие входит в группу компаний «Рузком».

На сайте завода есть комментарий более ранних сообщений СМИ о том, что геном вируса АЧС якобы нашли в колбасных изделиях, которые 3 октября были привезены в Челябинск. Пресс-служба предприятия заверяла, что в процессе хранения сырья, производства и на этапе хранения готовой продукции мониторинговые исследования на АЧС производятся ежемесячно, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний, все сырье, поступающее на завод, имеет ветеринарное свидетельство с указанием протоколов исследований на АЧС. Подозрительную продукцию еще раз проверили, и генетический материал возбудителя АЧС там не нашли. Нынешнее сообщение Россельхознадзора на сайте завода пока не прокомментировано.