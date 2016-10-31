Котировки НМТП обновили максимум с декабря 2007 года

Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) выросли более чем на 6% и обновили максимум с декабря 2007 г. в ожидании приватизации госпакета компании, передает «Интерфакс».

В понедельник акции НМТП подорожали на 6,63% до 6,690 руб. (данные на 12.00 мск на Московской бирже).

Минэкономразвития России в настоящее время согласовывает с заинтересованными ведомствами план приватизации на 2017–2019 гг., уже точно в него на 2017 г. войдут ПАО «Совкомфлот», ВТБ, НМТП, говорил «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития. Ведомство предлагает совместить приватизацию 20%-ного госпакета в НМТП с продажей доли «Транснефти».