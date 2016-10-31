ФАС предложила разделить «Трансконтейнер» перед продажей 50%

ФАС предлагает разделить «Трансконтейнер» перед продажей 50% его акций инвесторам, сказал сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

На минувшей неделе «Коммерсантъ» написал, что совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов предложил председателю совета директоров ОАО «Российские железные дороги», вице-премьеру Аркадию Дворковичу и президенту перевозчика Олегу Белозерову рассмотреть новые варианты продажи 50% плюс 2 акции ПАО «Трансконтейнер». По данным газеты, Магомедов предложил две новые схемы продажи компании. Первая – выкуп «Суммой» 25% плюс 1 акция с премией к рынку 20–30% (на условиях безубыточности для РЖД с учетом цены взноса пакета в ОТЛК) с подписанием пут-опциона на оставшийся пакет со сроком исполнения 4–5 лет (условие – рыночная цена, определенная независимым оценщиком на момент исполнения). Второй вариант – выкуп по рыночной цене всего пакета монополии.

«Трансконтейнер» – крупнейший в России контейнерный оператор, владеет и управляет более чем 64 000 крупнотоннажных контейнеров, 24 500 вагонами-платформами для их перевозки, имеет сеть терминалов в России и Словакии, также ему принадлежит 50% акций казахстанского «Кедентранссервиса». Акционеры – Объединенная транспортно-логистическая компания (50% плюс 2 акции), Fesco (24,12%), НПФ «Благосостояние» (24%).

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ за девять месяцев увеличилась в сравнении с 2015 г. на 49,6% до 2,21 млрд руб. Помогли рост перевозок вагонным и контейнерным парком, расширение спектра услуг и контроль над издержками, сообщала компания.