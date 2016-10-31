ФАС недовольна продлением прав «Аэрофлота» на маршруты «Трансаэро»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России недовольна тем, что межведомственная комиссия при Минтрансе продлила группе «Аэрофлот» допуски на международные маршруты «Трансаэро», заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев журналистам в Москве.

«Вот вам классический вариант отраслевого руководства. Не желая абсолютно ничего слышать, Минтранс берет и продлевает, отдавая в руки самой большой компании самые вкусные и интересные маршруты. Ну, почему нельзя было поддержать хотя бы частью этих маршрутов второго, третьего перевозчика, чтобы усилить конкуренцию?» - отметил Артемьев.

«То есть берется самый большой (игрок рынка), туда отправляются еще и субсидии, и туда даются все преференции, а все остальные - загибайтесь, - продолжил он. - Ну, это советская политика, она привела к краху. А в условиях рыночной экономики это точно посадка между двух стульев. И кончается это тем, что мы можем потерять этот рынок, его структуру. Значит, там скоро останется один "Аэрофлот", и что мы с вами будем делать? Конечно, мы недовольны».

В конце октября Росавиация своим приказом продлила «Аэрофлоту» и его дочерней «России» допуски на 37 из 46 маршрутов, которые достались группе в прошлом году от «Трансаэро». Решение действительно до 25 марта (последний день зимнего сезона IATA 2016/2017 гг.) «с возможностью пролонгации при условии предоставления "Аэрофлотом" и "Россией" гарантий по добросовестному использованию указанных допусков».

«Аэрофлот» считает полученные допуски «компенсацией» за перевозку почти 2 млн пассажиров «Трансаэро» (около 17 млрд руб.), прием на работу ее сотрудников (4500 человек) и получение части ее самолетов. По расчетам «Аэрофлота», срок окупаемости затрат на вывоз пассажиров «Трансаэро» может составить до шести лет в зависимости от экономических условий и при сохранении за компанией полученных маршрутов.