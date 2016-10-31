Baker Hughes и GE объединят свой нефтегазовый бизнес

General Electric (GE) и Baker Hughes заключили соглашения по объединению своего нефтегазового бизнеса, говорится в сообщении GE.

«Новая Baker Hughes станет лидером в сфере оборудования, технологий и услуг для нефтегазового сектора с комбинированной выручкой в $32 млрд и операционной деятельностью более чем в 120 странах», - отмечается в сообщении компании.

В соответствии с условиями соглашения акционеры Baker Hughes получат специальные дивиденды в размере $17,5 за акцию. General Electric потратит $7,4 млрд на их выплату. GE будет принадлежать 62,5% объединенной компании.

Планируется, что сделка будет закрыта в середине 2017 г. Сделка подлежит утверждению акционерами Baker Hughes, получению разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия.

Синергический эффект от сделки оценивается в $1,6 млрд к 2020 г. Как ожидает General Electric, сделка позволит к 2018 г. повысить прибыль компании на $0,04 в расчете на одну акцию.

Предполагается, что у новой компании будет два головных офиса - в Хьюстоне и Лондоне. Гендиректор GE Джефф Иммельт станет председателем совета директоров объединенной компании, гендиректор нефтегазового подразделения GE Лоренцо Симонелли станет ее президентом и главным исполнительным директором, а гендиректор Baker Hughes Мартин Крейгхед будет заместителем председателя правления компании.