Запасы нефти в России выросли в 2016 году до 29,4 млрд тонн

Запасы нефти в России по категориям АВС1+С2 за 9 месяцев 2016 г. выросли на 0,7% по сравнению с 1 января 2015 г. до 29,4 млрд т, говорится в материалах Минприроды.

Из них в нераспределенном фонде находится 1,8 млрд т нефти, в распределенном фонде - 27,6 млрд т.

Запасы газа в России по категории АВС1+С2 по данным на 1 сентября 2016 г. достигли 70,3 трлн куб. м, что на 1,4% больше показателей 1 января 2015 г.

Из них в нераспределенном фонде находится 3,1 трлн куб. м газа, в распределенном - 67,2 трлн куб. м.