Экспорт «Газпрома» в октябре достиг рекордных за историю 16,9 млрд кубометров

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре 2016 г. вырос на 16% по сравнению с октябрем годом ранее и составил 16,9 млрд куб. м, следует из сообщения компании.

Этот показатель для октября является рекордным за всю историю компании и приближается к абсолютным рекордам экспорта (16,98 млрд куб. м – декабрь 2007 г.).

Цена газа по долгосрочным контрактам «Газпрома» сейчас порядка $170 за 1000 кубометров, тогда как цена газа на спотовых площадках сейчас составляет выше $200. В этих условиях импортеры поспешили закупиться российским газом в преддверии наступающей зимы.

За 10 месяцев объем поставок газа «Газпрома» в дальнее зарубежье увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах прирост составил 13,05 млрд куб. м, сообщило управление информации ПАО «Газпром».