«Русснефть» намерена привлечь до $500 млн в ходе IPO

Сделку по размещению акций (IPO) «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин. Сбором заявок занимается «МДМ банк», с которым объединяется Бинбанк).

«В ходе IPO "Русснефти" планируется привлечь $450–500 млн <...> Зависит от того, как инвестбанкиры оценят», – сказал Лукин. Он не уточнил, какой пакет акций «Русснефти» предполагается реализовать в ходе IPO.

«По плану – 20-е числа ноября, с 20 по 30 – премаркетинг, сбор заявок. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Ноябрь – ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с «МДМ банком», – отметил банкир.

Основной собственник Бинбанка и совладелец «Русснефти» Микаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора в размещении нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. «Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть – Glencore. В большей степени это идет для повышения капитализации компании», – сказал он.

«Русснефть» выйдет на IPO в текущем виде, в дальнейшем задумается над консолидацией активов, добавил Шишханов.

Лукин сказал, что в ходе размещения «Русснефти» в основном планируется привлечь российских инвесторов. «У нас есть спрос со стороны Швейцарии, но основное – это российские институциональные инвесторы», – заявил он, отметив, что, возможно, будет спрос на акции и со стороны банков.