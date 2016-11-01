Россельхознадзор опроверг начало поставок цитрусовых из Турции

Поставки цитрусовых из Турции в Россию пока не осуществляются, заявил ТАСС представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Пока официальных поставок нет, но они начнутся в ближайшее время. С этой недели там уже начинают работать наши люди, эксперты, так что, я думаю, все пойдет очень быстро. Насчет цитрусовых мы в принципе договаривались, что они будут открыты в первую очередь. Но сейчас у меня просто нет официальных данных о поставках», – сказал он.

Чуть ранее президент группы по продвижению турецких цитрусовых Али Кавак на пресс-конференции в Москве сообщил, что первые партии мандаринов из Турции уже доставлены в Россию. «Вы уже можете их увидеть на полках супермаркетов», – сказал он (его слова приводит «Интерфакс»). Он добавил, что поставки турецких цитрусовых начались 20 октября, но на прошлой неделе они замедлились из-за шторма на Черном море.

Алексеенко не уточнил, когда именно могут начаться поставки турецких цитрусовых. «Дальше это будет вопрос бизнеса, как быстро они будут готовы заключить контракты», – отметил он, подчеркнув, что Россельхознадзор, в свою очередь, обеспечит безопасность этих поставок.

Поставки цитрусовых из Турции были разрешены с 9 октября. Запрет действовал с 1 января 2016 г.

В Турции рассчитывают, что поставки в Россию остальной плодоовощной продукции, которая пока находится под запретом, начнутся в конце ноября. «Мы надеемся, что к концу ноября, после решения всех технических вопросов, будет снят полный запрет на поставки турецкой сельхозпродукции, и на российский рынок поступят не только турецкие цитрусовые, но и помидоры, и остальная продукция», – заявил член правления группы по продвижению турецких цитрусовых Кемал Качмаз на пресс-конференции в Москве.