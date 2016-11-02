В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 33 человека

В Китае найдены погибшими все 33 горняка, которые оказались заблокированы в угольной шахте «Цзиньшаньгоу» при взрыве 31 октября. Как сообщает ВВС со ссылкой на газету People's Daily, из-под завала извлечены все тела, все погибшие идентифицированы. Поисково-спасательные работы шли круглосуточно.

Взрыв газа на шахте в районе Юнчуань города Чунцин произошел в 11.33 в понедельник. Двое шахтеров выбрались на поверхность самостоятельно.

Причина взрыва еще не установлена. Ведется расследование. По распоряжению местных властей в регионе временно закрыты более мелкие угольные шахты.