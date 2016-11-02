В России замедлился рост продаж бытовой техники и электроники – «Коммерсантъ»

В III квартале 2016 г. в России замедлился рост продаж бытовой техники и электроники, пишет «Коммерсантъ». С начала года продажи росли. Рост замедлился на фоне не соответствующих сезонному тренду высоких продаж в июле-сентябре 2015 г. и из-за отложенного спроса на мобильные устройства в ожидании выхода на российский рынок iPhone 7.

К примеру, за девять месяцев выручка сети «Эльдорадо» выросла на 17,4% в годовом измерении, до 91,6 млрд руб. Рост продаж в III квартале составил только 5,8%, рост в I квартале - 28,6%. Замедление роста в III квартале в компании объяснили высокой базой аналогичного периода прошлого года. Директор по связям с общественностью «Эльдорадо» Ирина Цеплинская объяснила, что в первом полугодии 2015 г. рынок приходил в себя после ажиотажа декабря 2014 г., поэтому продажи были невысокими: это дало эффект низкой базы и, соответственно, высокие показатели роста год к году для первых кварталов 2016 г.

В «Техносиле» тоже сказали, что в 2015 г. в III квартале покупательская способность резко выросла из-за девальвации рубля летом того же года, а в 2016 г. уровень продаж в компании соответствовал обычной сезонности.

У лидера рынка «М.Видео» рост продаж в III квартале тоже замедлился, но меньшими темпами.