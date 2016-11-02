Котировки «Трансаэро» взлетели на 60%

К полудню цена обыкновенных акций «Трансаэро» в Москве росла на 60,31% до 6,14 руб. за бумагу. Взлет котировок компании начался на информации о том, что ее совет директоров 4-11 ноября рассмотрит программу восстановления основной деятельности компании. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на сообщение «Трансаэро». Заседание совета пройдет путем заочного голосования. Также совет рассмотрит итоги деятельности компании за девять месяцев 2016 г.

Вторая крупнейшая авиакомпания России осенью 2015 г. не смогла обслуживать долги по лизинговым обязательствам на общую сумму порядка 250 млрд руб. С 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». Руководитель агентства Александр Нерадько говорил, что аннулированный сертификат не подлежит восстановлению. То же говорили и руководители Минтранса. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску Сбербанка от 16 декабря 2015 г. на полгода ввел в отношении компании процедуру наблюдения.